© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



Heute 18 Uhr ist Showtime: Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird vor dem Economic Club of New York sprechen eine wichtige Rede halten. Was Anleger erwarten können.Die US-Notenbank kämpft noch immer mit einer hartnäckigen Inflation. Zwar haben sich die Zahlen in letzter Zeit verbessert, die Renditen der US-Staatsanleihen sind allerdings in die Höhe geschnellt und nähern sich zum ersten Mal seit 2007 der Fünf-Prozent-Marke. Das sendet widersprüchliche Botschaften darüber aus, wohin sich die Geldpolitik der Federal Reserve bewegen könnte. Nach eigenen Prognosen der Fed werden die US-Notenbanker das Zwei-Prozent-Ziel der Inflationsrate nicht vor 2026 erreichen. Das hat die …