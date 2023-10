Albemarle-Aktionäre müssen zurzeit starke Nerven haben. Wurde am Montag die Botschaft von der geplatzten Übernahme mit dem australischen Bergbaukonzern Liontown Resources von der Börse gefeiert, verliert die Aktie am Mittwoch in den USA knapp zehn Prozent, das ist passiert. Schuld daran ist die amerikanische Großbank Bank of America. Diese hatte die Aktie unter die Lupe genommen und das Analystenurteil von zuvor "Halten" auf "Verkaufen"gesenkt. Dabei wurde das Kursziel massiv von 212 US-Dollar auf ...

