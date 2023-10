Persistent Systems: Persistent meldet starkes Quartal mit Umsatzsteigerungen von 3,1 % im Quartalsvergleich und 14,1 % im Jahresvergleich sowie Auftragseingänge im Wert von mehr als 475 Mio. USD Gesamtvertragswert

SANTA CLARA, Kalifornien, und PUNE, Indien, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT, NSE: PERSISTENT) gab heute die vom Vorstand genehmigten, geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 30. September 2023 abgeschlossene Quartal bekannt.

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal mit Abschluss am 30. September 2023 :



Q2GJ24 Marge % Wachstum im Quartalsvergleich Wachstum im Jahresvergleich Einnahmen (Mio. USD) 291,71

3,1 % 14,1 % Einnahmen (Mio. INR) 24.116,70

3,9 % 17,7 % EBITDA (Mio. INR) 4.051,62 16,8 % -4,2 % 10,1 % PBT (Mio. INR) 3.557,63 14,8 % 15,9 %* 20,4 % PAT (Mio. INR) 2.632,68 10,9 % 15,1 %* 19,7 %

* Enthält Auswirkung der Einmalaufwendung für die Feier zur Erreichung des Meilensteins von 1 Mrd. USD in Q1GJ24

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director, Persistent:

"Wir freuen uns, ein weiteres Quartal mit starkem Umsatzwachstum bekanntgeben zu können, angetrieben durch das Vertrauen der Kunden in unsere Fähigkeiten in den Bereichen Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung. Unser proaktiver Ansatz und unsere Anpassungsfähigkeit haben es uns ermöglicht, in diesem unsicheren makroökonomischen Umfeld erfolgreich zu sein, was zu unserem bisher höchsten Gesamtvertragswert (TCV) von mehr als 475 Mio. USD an Auftragseingängen im Q2GJ24 geführt hat.

Unsere Anerkennung als Challenger im Gartner® Magic Quadrant 2023 für Public Cloud IT Transformation Services ist das Ergebnis unseres kontinuierlichen Fokus und unserer Investitionen in die Vertiefung unserer Hyperscaler-Fähigkeiten. Wir sind unentwegt darum bemüht, hervorragende Leistungen zu erbringen, und sind zuversichtlich, auf diesem Erfolg aufbauen zu können.

Ich bin auch sehr stolz, mitteilen zu können, dass wir den Golden Peacock Award für Excellence in Corporate Governance 2023 gewonnen haben. Dies ist eine Anerkennung unseres unermüdlichen Engagements für die höchsten Standards in der Unternehmensführung."

2. Quartal GJ24: Kundengewinne und Ergebnisse

Die Auftragseingänge für das Quartal, das am 30. September 2023 endete, beliefen sich auf 479,3 Mio. USD an Gesamtvertragswert (TCV) und auf 315,9 Mio. USD an Jahresvertragswert (ACV).

Zu den wichtigsten Erfolgen in diesem Quartal zählen:

Software-, Hightech- und aufstrebende Industrien

Bereitstellung von Produktentwicklung und Kundensupport-Dienstleistungen für eine cloudbasierte Sicherheitsplattform eines globalen Unternehmens im Bereich digitale Kommunikation

Vorreiter bei der Produktentwicklung für eine Auftragsverwaltungsplattform, um ergebnisbasierte Werbung für ein führendes Medientechnikunternehmen zu ermöglichen

Einrichtung von Greenfield-IT und Bereitstellung von Managed Services für eine durch privates Beteiligungskapital abgesicherte Ausgliederung eines der größten Anbieter von Geschäfts- und Finanzinformationsdiensten

Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Aufbau einer InsureTech-Plattform und Skalierung der Technologieinitiativen bei der Daten- und digitalen Transformation für eine führende Versicherungsgesellschaft

Bereitstellung von Plattformentwicklung und Support-Dienstleistungen für den gesamten Datenbestand eines multinationalen Finanzdienstleistungs- und Vermögensverwaltungsunternehmens

Modernisierung der Identitäts- und Zugriffsmanagementplattform für das gesamte Produktportfolio eines großen Finanzsoftwareunternehmens mit Sitz in den USA

Gesundheitswesen und Life Sciences

Modernisierung der domänenübergreifenden Datenroadmap im Bereich klinische Lösungen, Unternehmens- und Apotheken-Kundensupport, Integrität von Forderungen und Zahlungen sowie Management des Umsatzzyklus für ein bahnbrechendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen

Einrichtung eines LIMS (Labor-Informations-Management-System) und Bereitstellung von Produktentwicklungsdienstleistungen zur Weiterentwicklung der bestehenden Krebserkennungsplattform für ein führendes Präzisionsonkologie-Unternehmen

Aufbau einer cloudbasierten Bildarchivierungs- und Kommunikationsplattform, einschließlich eines Callcenter-Managementsystems, das die proprietäre Plattform von Persistent für die Codeauswertung nutzt, um für ein führendes Radiologieunternehmen die Einbindung von Patienten zu transformieren

Neuigkeiten im Quartal

Persistent führt in Partnerschaft mit Google Cloud generative KI-Lösungen ein

Persistent erreicht Partnerstatus der Premier-Stufe im AWS Partner Network

Persistent schreibt Geschichte mit drei GUINNESS WORLD RECORDS-Titeln

Fortune India : Persistent Push for Growth (Persistent strebt nach Wachstum), mit Dr. Anand Deshpande

The Times of India : Harnessing the potential of Generative AI - A journey from experimentation to adoption (Nutzung des Potenzials von generativer KI - eine Reise von der Experimentations- bis zur Einführungsphase), mit Dr. Rajesh Gharpure

Kizzi's AI Report: The Transformative Power of AI (Die transformative Kraft von KI) mit Rajasekar Sukumar

Auszeichnungen und Anerkennungen

Persistent wurde im Gartner ® Magic Quadrant 2023 für Public Cloud IT Transformation Services als Challenger anerkannt

Magic Quadrant 2023 für Public Cloud IT Transformation Services als Challenger anerkannt Persistent gewann den Golden Peacock Award für Excellence in Corporate Governance für das Jahr 2023

Persistent ist in der Constellation ShortList 2023 in der Kategorie AI Services: Global aufgeführt

Persistent wurde als einer der 15 Top-Engineering-Dienstleister bei den PEAK Matrix Engineering Services (ES) Service Provider of the Year Awards der Everest Group für das Jahr 2023 ausgezeichnet

Informationen zu Persistent

Mit über 23.000 Mitarbeitern in 21 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein weltweit tätiges Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das sich auf digitale Ingenieurwissenschaften und Unternehmensmodernisierung spezialisiert hat. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich Persistent dazu verpflichtet, Strategien und Betriebsabläufe mit universellen Grundsätzen in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und die Bekämpfung von Korruption in Einklang zu bringen und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele vorantreiben. Mit einem Wachstum von 268 % seit 2020 ist Persistent laut Brand Finance die am schnellsten wachsende indische IT-Dienstleistungsmarke.

