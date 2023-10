Die Aktie von Sartorius ist am heutigen Donnerstag der Top-Gewinner im deutschen Leitindex DAX. Das Papier gewinnt nach der Vorlage der endgültigen Zahlen 6,6 Prozent auf 271,00 Euro und führt damit die Gewinnerliste vor SAP und Merck KGaA an. Damit kann sich das Papier von seinen jüngsten Tiefständen erholen, die es nach der Gewinnwarnung in der vergangenen Woche erreicht hatte."In den nächsten Quartalen wird sich die Erholung nur langsam durchsetzen", sagte Konzernchef Joachim Kreuzburg am Donnerstag ...

