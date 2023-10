© Foto: Waltraud Grubitzsch - picture alliance/dpa



Die MedTech-Branche stand in den vergangenen Monaten unter Druck. Der branchennahe iShares U.S. Medical Devices ETF verzeichnete einen Rückgang von rund 13 Prozent im Jahresverlauf. Doch ein Comeback scheint möglich.Die Investoren sind besorgt, dass die bahnbrechenden Adipositas-Behandlungen von Eli Lilly und Novo Nordisk den Bedarf an bestimmten medizinischen Geräten und Verfahren reduzieren könnten. "Der Grundgedanke dabei ist, dass Übergewicht die Ursache für viele Krankheiten ist, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zur Schlafapnoe", so Anthony Petrone von Mizuho. Dies führte zu einem Marktkapitalisierungsverlust von 370 Milliarden US-Dollar im US-MedTech-Bereich, fügt er hinzu. Joe …