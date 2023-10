NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Softwarekonzerns seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Aber wie immer bei SAP seien die Resultate nicht unumstritten. Dieses Mal dürfte sich die Aufmerksamkeit auf die Cloud-Umsätze und eine im vierten Quartal nötige Geschäftsbeschleunigung fokussieren./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 19:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2023 / 19:08 / ET

