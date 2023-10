Die neue Spezifikation SD 9.1 definiert eine neue Geschwindigkeitsklasse mit Multistream-Zugriff für SD Express Cards

Die SD Association (SDA) kündigte heute die neueste Entwicklung von SD Express-Speicherkarten an, bei denen die Geschwindigkeit von microSD Express-Speicherkarten auf bis zu 2 GB/s verdoppelt wird. Darüber hinaus gibt es vier neue SD Express-Geschwindigkeitsklassen, um garantierte sequenzielle Mindestleistungswerte in der neuen Spezifikation SD 9.1 zu gewährleisten. Außerdem werden der Multi-Stream-Zugriff und das damit verbundene Energie- und Wärmemanagement unterstützt, um die garantierte Leistung sicherzustellen. SD 9.1 erleichtert es den Verbrauchern, die richtige Karte für ihr Gerät zu finden, und gibt den Herstellern neue Werkzeuge an die Hand, um ein Mindestmaß an Leistung der SD Express-Speicherkarten zu gewährleisten. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, dem Verbraucher Hinweise zu geben, welche Art von Karten für bestimmte Anwendungen geeignet ist.

Die neueste Generation der microSD Express nutzt die PCIe-Schnittstelle, die eine Geschwindigkeit von 1.969 Megabyte pro Sekunde (MB/s) bietet, also fast 2 Gigabyte pro Sekunde (GB/s). Dies wird durch die Nutzung der PCIe Gen4 x1 Lane erreicht, die in der neuesten Spezifikationsaktualisierung mit dem microSD Addendum Version 8 definiert ist. microSD Express wurde mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 985 MB/s und dem NVMe Upper Layer Protokoll erstmals in der Spezifikation SD 7.1 eingeführt. Der Geschwindigkeitszuwachs bietet Produktentwicklern mehr Speicheroptionen und eine Leistung auf SSD-Niveau für eine Vielzahl von Geräten mit begrenzter Größe, die leicht reparierbare oder aufrüstbare Speichermedien benötigen.

Die SD Express Geschwindigkeitsklassen werden ausschließlich auf SDXC-, SDUC-, microSDXC- und microSDUC-Speicherkarten verwendet, die den SD Express-Bus unterstützen. Änderungen in der Speichertechnologie machten es erforderlich, Geschwindigkeiten zu definieren, da sich die NAND-Flash-Technologie ständig weiterentwickelt. SD Express ist die bedeutendste Entwicklung bei SD seit der Einführung im Jahr 2000. Es erfüllt neue und fortschreitende Marktanforderungen, um die gestiegenen Leistungsanforderungen von Controllern, Speichermedien und anderen Anwendungsschnittstellen zu unterstützen. SD Express unterstützt nahezu jeden Anwendungsfall, bei dem eine höhere Geschwindigkeit für austauschbare oder halb-entfernbare Speicherkarten erforderlich ist, und ist ideal, um die wachsende Anzahl von Gesetzen im Bereich des Rechts auf Reparatur zu erfüllen.

"Durch die Festlegung von Mindeststandards für die sequenzielle Leistung von SD Express-Speicherkarten hilft die SDA sowohl Geräteherstellern als auch Verbrauchern, die beste Aufzeichnung und Wiedergabe aller Arten von Inhalten zu gewährleisten", stellte dazu Hiroyuki Sakamoto, Präsident der SDA, fest. "Wir haben die Geschwindigkeit von microSD Express auf 2 GB/s verdoppelt, um Produktherstellern mehr Speicheroptionen für die anspruchsvollsten Speicheranwendungen zu bieten. Damit sind SD Express-Speicherkarten eine überzeugende, ökologisch sinnvolle Wahl, die die Reparatur und Aufrüstung von Geräten erleichtert."

Neue Funktionen

Um die Nutzung der SD Express-Geschwindigkeitsklasse bei verschiedenen Leistungsstufen und thermischen Bedingungen zu optimieren, bietet die SD Express-Speicherkarte unter Ausnutzung der NVMe-Spezifikationen jetzt mehrere Power Management-Einstellungen mit maximalen Leistungswerten (MP). Die Karte verbraucht Strom bis zu einem der MP-Werte, die vom Host-Gerät zur Regelung der Kartentemperaturen festgelegt wurden. SD Express-Speicherkarten verwenden eine neue Wärmemanagement-Funktion, bei der die Karte eine Gruppe spezifischer thermischer Schwellenwerte ausgibt. Das Host-Gerät kann dann je nach Zielklasse und ausgewähltem PCIe-Busmodus entsprechende Wärmemanagement-Parameter für die Karte festlegen, ähnlich wie ein MP-Wert für die Energieverwaltung.

Die Spezifikation SD 9.1 definiert die Zugriffsregeln, die erforderlich sind, um die festgelegte Mindestleistung der PCI/NVMe-Schnittstelle in SD Express-Karten zu gewährleisten. Dies gilt auch für den Multi-Stream-Zugriff mit bis zu acht Streams.

Die SDA hat ein Whitepaper mit weiteren Einzelheiten über die neuen Funktionen und SD Express-Geschwindigkeitsklassen erstellt, die durch SD 9.1 definiert werden.

SD Express

Eine zunehmende Zahl von Geräten und Speicherkarten unterstützt SD Express. SD Express bietet dank der Architekturen PCI Express® (PCIe®) und NVMe Express (NVMe) Leistungen auf der Höhe von SSDs mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu etwa 4GB/sec. Die ersten eingeführten SD Express-Karten hatten die Spezifikation SD 7.0 und den SD-Formfaktor in voller Größe; sie unterstützen die PCIe Gen3 x1-Schnittstelle mit einer Geschwindigkeit von 985 MB/s. SD 8.0 definiert drei zusätzliche PCIe-Schnittstellen PCIe Gen4 x1, PCIe Gen3 x2 und PCIe Gen4 x2, die die Geschwindigkeit auf 4 GB/s vervierfacht. Die Spezifikation SD 7.1 fügte den microSD-Formfaktor SD Express bei 985 MB/s hinzu und die Spezifikation microSD Addendum Version 8 verdoppelte die Geschwindigkeit auf 2 GB/s durch den Einsatz von PCIe Gen4 x1. Die Übertragungsgeschwindigkeiten von SD Express im Gigabyte-Bereich eröffnen neue Speichermöglichkeiten für Geräte mit anspruchsvollen Leistungsanforderungen, die in der Lage sind, große Datenmengen zu bewegen. Diese fallen an bei datenintensiver Funk- oder drahtgebundener Kommunikation, Superzeitlupenvideos, kontinuierlichen RAW-Bursts und 8K-Videoaufnahme und -wiedergabe, 360-Grad-Kameras/-Videos, geschwindigkeitshungrigen Anwendungen, die auf Karten und mobilen Rechengeräten laufen, bei den sich ständig weiterentwickelnden Spielesystemen, Multikanal-IoT-Geräte und im Automobilereuch, um nur einige zu nennen.

Über die SD Association

Die SD Association ist ein aus annähernd 800 Technologieunternehmen bestehendes, weltumspannendes Ökosystem und bemüht sich darum bemühen, allseits kompatible SD-Standards einzuführen. Der Verband fördert die Entwicklung von Unterhaltungselektronik, Drahtloskommunikation und digitalen Bildgebungs- und Netzwerkprodukten, die eine marktführende SD-Technologie verwenden. Der SD-Standard ist die erste Wahl von Verbrauchern und hält mehr als 80 Prozent des Marktes für Speicherkarten, was seiner zuverlässigen Interoperabilität und seinem benutzerfreundlichen Format zu verdanken ist. Heutzutage bieten Smartphones, Tablets, Drohnen, IoT-Geräte, HDTVs, Audioplayer, Automobilsysteme, Computer, Digitalkameras und Digitalvideokameras bereits diese SD-Interoperabilität. Weitere Informationen zur SDA und zu Ihren Beitrittsmöglichkeiten finden Sie auf der Webseite der Association unter https://www.sdcard.org.

