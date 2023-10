FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter dem Motto "Verwurzelt in der Zukunft" will sich Italien im kommenden Jahr als Gastland auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren. "Viele von uns kennen Italien, aber vielleicht nur einige Aspekte des Landes", sagte Juergen Boos, Direktor der weltgrößten Bücherschau, am Donnerstag. "Mit dem Ehrengastprogramm will die Buchmesse jedoch die Kultur und vor allem die aktuelle Literatur des Gastlandes in den Fokus rücken."

Seit der Vertragsunterzeichnung im Jahr 2018 seien bereits mehrere Übersetzungsförderungsprogramme ins Leben gerufen worden, führte Boos aus. Diese seien ein wesentlicher Bestandteil des Ehrengastprogrammes.

Der Sonderbeauftragte der italienischen Regierung, Mauro Mazza, ergänzte: "Wir möchten Frankfurt eine Literatur zeigen, die unseren Reichtum und unsere Berufung zur Freiheit zum Ausdruck bringt. Indem wir dies mit einem Lächeln tun, wollen wir diese wichtige Facette unserer Identität bestätigen." Konkrete Autorinnen oder Autoren, die vertreten sein werden, gab er nicht bekannt.

Den ersten Auftritt als Gastland auf Buchmesse hatte Italien 1988. Im Jahr 2024 findet die Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober statt. Dieses Jahr ist Slowenien das Gastland./DP/jha/