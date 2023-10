NM26 ist der erste bi-spezifische Antikörper seiner Klasse, der gleichzeitig mehrere Zielstrukturen blockiert und sowohl auf die zugrunde liegende Entzündung als auch auf den neuroinflammatorischen Pfad abzielt, der Juckreiz verursacht

MAD-Daten werden für Mitte 2024 erwartet; Kohorte mit aufsteigender Einzeldosis (SAD) bei gesunden Freiwilligen läuft weiter

Numab Therapeutics AG (Numab), ein junges, innovatives Biotechnologie-Unternehmen, das multispezifische antikörperbasierte Immuntherapien der nächsten Generation gegen Krebs und Entzündungen entwickelt, gab heute bekannt, dass der erste Patient in der Multiple Ascending Dose (MAD)-Studie der klinischen Phase 1a/b-Studie von NM26, einem bi-spezifischen Antikörper der ersten Klasse zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis (AD), therapiert wurde.

Die MAD-Studie bei AD-Patienten ist eine geplante Fortsetzung des laufenden SAD-Teils der Phase 1a/b-Studie mit gesunden Freiwilligen. NM26 soll gleichzeitig Juckreiz und Entzündungen blockieren, indem es die drei wichtigsten Zytokin-Signalwege hemmt, die an der Krankheitsentstehung von AD beteiligt sind: IL-4, IL-13 und IL-31, wobei letzterer speziell auf den neuroinflammatorischen Weg abzielt, der Juckreiz verursacht.

"Die Verabreichung von NM26 an den ersten Patienten stellt einen wichtigen Meilenstein für Numab dar, da wir die Entwicklung von NM26 bei atopischer Dermatitis und möglicherweise anderen entzündlichen und immunvermittelten Krankheiten vorantreiben", sagte David Urech, Ph.D., Gründer und Chief Executive Officer von Numab Therapeutics. "Wir glauben, dass NM26 das Potenzial hat, eine schnellere Linderung des Juckreizes und eine deutlichere Verbesserung der Hautläsionen zu bewirken als die derzeitige Standardbehandlung, und dass es somit eine wirksamere Therapieoption für die Patienten bietet. Wir freuen uns darauf, das Potenzial von NM26 zu evaluieren, und erwarten, dass wir Mitte 2024 vorläufige Daten aus dem MAD-Teil der Studie vorlegen können."

AD ist eine entzündliche Hauterkrankung, die durch einen Teufelskreis aus Hautentzündung, Juckreiz und Kratzen gekennzeichnet ist. Letzteres wiederum verschlimmert die Schädigung der Hautbarriere und die Entzündung und verstärkt den Juckreiz, was zu den charakteristischen Hautläsionen führt, für die AD bekannt ist. In den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union leiden etwa 17-26 Millionen Patienten an mittelschwerer bis schwerer AD.

Bei der Phase 1a/1b-Studie handelt es sich um eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur subkutanen Verabreichung von NM26 an gesunde Freiwillige und erwachsene Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Alzheimer-Krankheit, um die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Immunogenität einzelner und mehrerer aufsteigender Dosen von NM26 sowie die klinische Aktivität im MAD-Teil der Studie zu untersuchen. Die Studie wird in Zusammenarbeit mit Kaken Pharmaceutical, einem Partner in der Region Asien, durchgeführt. Weitere Informationen zu dieser Studie (NCT05859724), finden Sie auf www.clinicaltrials.gov.

Über NM26 (NM26-2198)

NM26 ist ein biospezifischer Antikörper, der auf IL-4Ra (Typ-I- und Typ-II-Rezeptoren) und IL-31 abzielt und zur Behandlung der atopischen Dermatitis (AD) eingesetzt wird. Das Antikörpertherapeutikum soll die IL-4/IL-13- und IL-31-induzierte Keratinozyten-Immunpathologie, die Aktivierung von Immunzellen, die Beeinträchtigung der Hautbarrierefunktion und die Pruritis verhindern, die alle Kennzeichen der Pathophysiologie der atopischen Dermatitis sind. Es wird erwartet, dass die IL-31-vermittelte Blockade der Neuroinflammation zusätzlich zur Unterdrückung der Th2-getriebenen Entzündung durch die IL-4/IL-13-Blockade einen schnelleren Wirkungseintritt ermöglicht und eine überlegene Wirksamkeit im Vergleich zu den derzeitigen und neuen Standardbehandlungen bei Alzheimer zeigt, zusammen mit einer bequemen subkutanen Verabreichung. Numab entwickelt dieses Molekül gemeinsam mit seinem regionalen Partner Kaken Pharmaceutical, der die kommerziellen Rechte für bestimmte asiatische Gebiete, darunter Japan, besitzt.

Über Numab Therapeutics

Numab Therapeutics ist ein auf Onkologie spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in der Region Zürich, Schweiz. Bei Numab schreiben wir das nächste Kapitel der Krebsimmuntherapie, indem wir multispezifische Antikörper entwickeln, mit denen wir die Entwicklung neuartiger therapeutischer Strategien vorantreiben können. Mit unserer patentrechtlich geschützten MATCH-Technologieplattform treiben wir eine neue Welle multispezifischer Arzneimittelkandidaten voran, die im Hinblick auf ihre Vielseitigkeit und Entwicklungsfähigkeit forciert werden. Wir sind davon überzeugt, dass die Einhaltung höchster Qualitätsstandards in jedem Schritt des Arzneimittelentwicklungsprozesses wichtig ist und zu besseren Patientenergebnissen führt. Weitere Informationen finden Sie auf www.numab.com.

Über Kaken Pharmaceutical

Kaken ist ein forschungs- und entwicklungsorientiertes pharmazeutisches Unternehmen, das 1948 gegründet wurde und dessen Unternehmensphilosophie darin besteht, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, indem es so vielen Menschen wie möglich ein Lächeln ins Gesicht zaubert, indem es hervorragende Arzneimittel liefert. In jüngster Zeit hat Kaken seine Präsenz in den Bereichen Dermatologie und Orthopädie verstärkt, und Clenafin, ein selbst entwickeltes Medikament und die erste topische Onychomykose-Behandlung in Japan, entwickelt sich als globales Produkt weiter. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.kaken.co.jp/english/.

