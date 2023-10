Die laufende Woche hält die Anleger in Atem. Geopolitische Gefahren, zahlreiche Bilanzen und aussagekräftige Konjunkturdaten liefern Impulse für die Börse. Wie der Markt auf all diese Entwicklungen reagiert, verrät Tim Oechsner von der Steubing AG. Als Händler gibt er eine Einschätzung zum DAX als auch zu einigen Einzelwerten wie zum Beispiel Adidas und Netflix. Was der Blick in die Bücher der Unternehmen als auch ins Beige Book der US-Notenbank Federal Reserve verrät und mit welchen Auswirkungen am Kapitalmarkt in der Folge zu rechnen ist, erfahren Sie in der Sendung.