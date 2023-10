Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat am Donnerstag überraschend starke vorläufige Zahlen vorgelegt und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben geschraubt. An der Börse sorgt das aber kaum für Euphorie. Die Aktie kann die Verluste, die im frühen Handel angelaufen waren, nur leicht reduzieren.Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern werde im laufenden Jahr voraussichtlich 2,85 bis 3,00 Milliarden Euro erreichen, teilte der DAX-Konzern überraschend am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...