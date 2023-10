Düsseldorf (ots) -Schöne Geschenke für Kinder, Partner, Freunde oder Familie shoppen und dabei gleichzeitiges Gutes tun?Bei TK Maxx gibt es seit dem 15. Oktober ganz besondere Charity-Geschenke unter einem Dach: Von verspieltem Christbaumschmuck über originelle Kerzen mit fruchtig-würzigen Winterdüften bis hin zu kuscheligen Teddybären - damit auch die Augen der Kleinsten unter dem Weihnachtsbaum leuchten!Alle Kund*innen können durch den Kauf der TK Maxx Charity-Weihnachtsprodukte den Kooperationspartner CHILDREN unterstützen. Mindestens 1,50 EUR gehen beim Produktkauf an die Kinderhilfsorganisation, welche in Armut lebenden Kindern in Deutschland dabei hilft, ihr volles Potenzial zu entfalten.Seit 2010 hat TK Maxx zusammen mit den Kund*innen bereits über 3,3 Mio. Euro für benachteiligte Kinder gesammelt.So einfach ist es: Geschenke bei TK Maxx shoppen, damit Gutes tun und den Zauber von Weihnachten weitergeben!Bildmaterial können Sie hier (https://we.tl/t-5fJaUSb2Tf) downloaden.Hier (https://www.tkmaxx.com/de/de/ueber-uns/unternehmensverantwortung/gemeinschaft) geht's zu noch mehr Informationen rund um die Kooperation zwischenTK Maxx und CHILDREN.Pressekontakt:Ogilvy Public RelationsTel: +49 (0) 152 01531767E-Mail: TKMaxxPresseDeutschland@ogilvy.comInstagram: @tkmaxxdeFacebook: tkmaxxdeOriginal-Content von: TK Maxx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101088/5630084