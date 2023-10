Es brodelt in der Bankenbranche: Zwar lagen bisher alle Wall-Street-Banken bei den Quartalszahlen über den Erwartungen, doch es kommt ein Gegenwind auf, der für schlechte Stimmung sorgen könnte.Übertroffene Gewinne und zweistelliges Wachstum von JPMorgan und Co - trotzdem trübt sich die Stimmung in der Branche immer mehr ein. Doch warum?Die AKTIONÄR-Redaktion hat drei bekannte Banken und ihre Quartalszahlen analysiert und zeigt, wie Anleger jetzt reagieren sollten und ob sich ein Einstieg in bestimmte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...