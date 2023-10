© Foto: Christian Schultz/dpa



Auch die Analysten der Baader Bank sind nun von der Erfolgsstory beim dänischen Pharmakonzern überzeugt. Sie setzen ihr Kursziel kräftig herauf. Die nächsten Blockbuster könnten schon in der Pipeline warten.Nicht zuletzt dank des Blockbusters Wegovy gegen Diabetes und Fettleibigkeit dürfte Novo Nordisk sich ein anhaltend starkes Umsatzwachstum auf Jahre hinaus sichern, schreibt Analyst Abhishek Raval in einer Notiz an die Kunden. Jede Kursschwäche solle zum Nachkauf genutzt werden. Er stuft die Aktie von Verkaufen auf Aufstocken und wechselt damit ins Camp der Novo-Bullen. Sein Kursziel erhöht der Analyst um mehr als 30 Prozent von 614 auf 804 Dänische Kronen. Aktuell notiert die Novo-Aktie …