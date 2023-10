LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Underweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Berichtssaison zum dritten Quartal könnte erste Anzeichen liefern, dass die Goldilock-Zeiten in der Investitionsgüterbranche vorbei sind, und sich die Lage normalisiert, schrieb Analyst James Winchester am Mittwoch in einem Ausblick. Etwa 70 Prozent der von ihm beobachteten Unternehmen dürften beim Verhältnis vom Auftragseingang zum Umsatz (book-to-bill-ratio) bei 1 oder darunter liegen. Noch stütze der Auftragsbestand, bei wiederum rund 70 Prozent der Unternehmen gingen aber die Gewinnschätzungen zurück./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 10:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2023 / 15:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KBX1006

