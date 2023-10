(neu: Kurs aktualisiert, Details zum jüngsten Stellenabbau im vorletzten und letzten Absatz)

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius lässt der erhoffte Aufschwung voraussichtlich noch einige Zeit auf sich warten. "In den nächsten Quartalen wird sich die Erholung nur langsam durchsetzen", sagte Konzernchef Joachim Kreuzburg am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Zahlen. Dennoch sind die Göttinger zuversichtlich, wieder zu Wachstum zurückkehren zu können. Die langfristigen Aussichten seien dank einer alternden Bevölkerung und der zunehmenden Bedeutung von Biopharmazeutika positiv, sagte der Sartorius-Lenker. "Und wir sind sehr, sehr gut aufgestellt, daran zu partizipieren."

In den ersten neun Monaten war der Auftragseingang bei den Göttingern noch um fast 30 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro eingebrochen. Erste Erholungstendenzen zeigten sich den Angaben zufolge im dritten Jahresviertel jedoch in der Biotechnologiesparte. Dort gingen die Order zwar weiter zurück, aber nicht mehr so stark wie in den beiden Vorquartalen. Nach Ansicht des JPMorgan-Experten Richard Vosser schnitt die Sparte damit weit besser ab als befürchtet. An der Börse reichte dies für ein Kursfeuerwerk aus.

Nach ihrem jüngsten Kursrutsch sprangen h die Papiere am Morgen zeitweise um fast zehn Prozent in die Höhe, doch bis zum Nachmittag bröckelten die Gewinne größtenteils ab - auf zuletzt rund dreieinhalb Prozent bei 263 Euro.

Tags zuvor hatten sie mit 251,50 Euro noch so wenig gekostet wie seit Mai 2020 nicht mehr. Seit der Prognosesenkung am vergangenen Freitag hatten sie da fast 22 Prozent verloren. Auch die Aktien der französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech, unter deren Dach ein großer Teil der Biotechgeschäfte des Dax-Konzerns läuft, legte nun kräftig zu.

Sartorius hatte in der vergangenen Woche seine Ziele für das laufende Jahr ein zweites Mal gekappt und rechnet mittlerweile mit rückläufigen Umsätzen und Margen im Vergleich zum Vorjahr. Nach einem Auftragsboom in der Corona-Zeit schwächelt die Investitionslaune in den Abnehmerbranchen schon länger als ursprünglich vom Management angenommen. Viele Kunden bauen noch immer ihre Bestände ab, die sie aus Sorge vor Lieferengpässen kräftig aufgefüllt hatten.

Zudem hätten viele Unternehmen bereits im Corona-Boom stark investiert und Kapazitäten hochgefahren, weswegen sie nun zögerlich mit weiteren Ausgaben seien, so Kreuzburg. Dies machte Sartorius im vergangenen Quartal vor allem in der Laborsparte in China zu schaffen, aber auch in den USA war die Nachfrage gedämpft. "Wir haben so damit nicht gerechnet."

Im kommenden Jahr will der Konzern aber wieder profitabel wachsen. Ziele soll es aber erst im Januar geben, ebenso wie das Ergebnis der bereits angekündigten Überprüfung der Mittelfristziele.

Die derzeitige Mittelfristplanung des Konzerns läuft bis 2025. "Dies ist eigentlich schon nicht mehr Mittelfrist, und die Ziele, die wir bis dahin definiert haben, werden von dem beeinflusst sein, was im Moment passiert", so Kreuzburg. Nun gelte es, diesen Einfluss zu quantifizieren. Auch eine Erweiterung des Prognosezeitraums schloss er nicht aus. Generell stehe der Konzern vor der Herausforderung, Prognosen in seinem Markt abzugeben, in dem Schwankungen stark zugenommen hätten - etwa durch neue Technologien, die Pandemie sowie zuletzt angesichts der wirtschaftlich angespannten Situation.

Im bisherigen Jahresverlauf haben die Göttinger deshalb einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss sank in den ersten neun Monaten um fast zwei Drittel auf rund 197 Millionen Euro. Der Umsatz ging in dieser Zeit - wie bereits bekannt - um rund 18 Prozent auf gut 2,5 Milliarden Euro zurück.

Nachdem der Dax-Konzern während der Corona-Pandemie zahlreiche Menschen eingestellt hatte, wurden im vergangenen Quartal weiter Stellen abgebaut. Weltweit seien seit Anfang Juli noch einmal rund 200 der insgesamt 15 000 Stellen weggefallen, sagte Kreuzburg. Seit Jahresbeginn wurden damit weltweit rund 1100 Stellen abgebaut, davon knapp 300 in Göttingen.

Zuvor hatte Kreuzburg den Personalabbau vor drei Monaten für beendet erklärt. Jetzt strich der Konzern doch noch einmal Jobs; dabei habe es sich vorrangig um kurzfristige Verträge in der Produktion gehandelt, erläuterte der Manager. Insgesamt bezeichnete er den Stellenabbau um sieben Prozent im Vergleich zum Umsatzrückgang als moderat und "mit Augenmaß". Mit Blick auf die erhoffte Erholung habe man Mitarbeiter an Bord behalten./tav/fjo/stw/he