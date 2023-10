Berlin (ots) -Netto steht für Regionalität - dies belegen zum wiederholten Mal die Zahlen des aktuellen Kundenmonitors 2023. Die 'Auswahl an Produkten mit regionaler Herkunft' wird bei Netto von den Kundinnen und Kunden mit Abstand am besten bewertet. Dabei steigerte Netto die bereits sehr hohen Werte aus den letzten Jahren noch einmal um 8 Basispunkte. Das Produktsortiment von Netto umfasst rund 30 % regionale Artikel - im Bereich Obst & Gemüse können es je nach Saison auch bis zu 40 % des Angebots sein.Netto legte auch in der wichtigen Kennzahl 'Globalzufriedenheit' zu. Um 3 Basispunkte ging es dabei nach oben - übrigens ist Netto damit der einzige Lebensmittel-Discounter überhaupt, der sich in 2023 verbessern konnte. Die Discounter gesamt verschlechterten sich um 6 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr. Die positive Entwicklung zeigt sich zudem in der deutlichen Erhöhung der Wettbewerbsvorteile von Netto um 5 Basispunkte.Wie schon in den Jahren zuvor werden unsere Mitarbeitenden von den Netto-Kundinnen und -Kunden ganz besonders geschätzt. Dies zeigen die großartigen Bewertungen der Freundlichkeit, der Verfügbarkeit, des Services, der fachlichen Auskunft sowie insgesamt der Wertschätzung der Kundinnen und Kunden durch unsere Teams mit den jeweils besten Werten im Discount. In allen Bereichen konnten wir in diesem Jahr wieder deutlich zulegen.Wir freuen uns sehr über das besondere Vertrauen, dass unsere Kundinnen und Kunden uns entgegenbringen und das wir ebenfalls in diesem Jahr weiter steigern konnten.Für den Kundenmonitor Deutschland werden seit 1992 jährlich unter anderem die Kundinnen und Kunden des deutschen Lebensmitteleinzelhandels befragt. Er wird als auftraggeber-unabhängige Studie von der ServiceBarometer AG veröffentlicht.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 344 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGTimo SchroedelLeiter Marketing & KommunikationE-Mail: timo.schroedel@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten GeßE-Mail: kg@kirsten-gess-consulting.deOriginal-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144829/5630212