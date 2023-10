© Foto: picture alliance / CFOTO



Morgan Stanley sieht glänzende Aussichten für NetEase, ein chinesisches Technologieunternehmen, das kurz davor steht, seine Präsenz auf dem globalen Markt massiv auszubauen.Morgan-Stanley-Analyst Alex Poon bekräftigt sein "Overweight"-Rating und hebt das Kursziel von NetEase auf 150 US-Dollar an, was einem potenziellen Anstieg von circa 44 Prozent entspricht. Poon betont, dass NetEase, nachdem es seinen Marktanteil in China in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht hat, nun eine globale Expansion anstrebt. "Das Unternehmen entwickelt sich zu einem globalen Anbieter von Videospielinhalten, indem es synergetische Partnerschaften mit Veteranen der Spieleindustrie auf der ganzen Welt …