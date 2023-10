NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts anhaltender Sorgen um die Lage im Nahen Osten haben die Anleger an der Wall Street am Donnerstag vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes bewegten sich nur wenig, nachdem sie zur Wochenmitte deutlich unter Druck geraten waren.

Im frühen Handel gab der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,08 Prozent auf 33 638,91 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,04 Prozent auf 4316,20 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Index Nasdaq 100 stieg um 0,23 Prozent auf 14 943,31 Zähler.

Am Donnerstag gingen die diplomatischen Bemühungen zur Einhegung des Konflikts weiter. So sicherte der britische Premierminister Rishi Sunak dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei einem Besuch in Tel Aviv erneut die Solidarität Großbritanniens zu./la/he

