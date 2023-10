FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 195 Euro je Aktie belassen. Der Börsenbetreiber sei zwar mit dem berichteten Ergebnis hinter den Erwartungen zurückgeblieben, habe aber gleichzeitig die Ziele für Nettoerlöse und operatives Ergebnis (Ebitda) angehoben, beides sei auf die Akquisition von Simcorp zurückzuführen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Aktienkurs habe die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte aufgrund der hoch erscheinenden Bewertung bislang belastet. Die Deutsche Börse werde auf dem bevorstehenden Investorentag versuchen zu überzeugen, dass die Bewertung durch Wachstumschancen und Synergien zu rechtfertigen ist, so der Analyst./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 15:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 15:33 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken