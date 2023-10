© Foto: Alexander Limbach - picture alliance / Zoonar



Künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen der Wirtschaft und des Lebens immer präsenter. Ist sie vielleicht auch der Schlüssel zum Erfolg am Aktienmarkt?Künstliche Intelligenz ist das heiße Anlagethema dieses Jahres, und Technologie- und Halbleiterfonds sind stark gestiegen. Gar nicht so angesagt sind aber die wenigen ETFs, die KI für die Portfoliokonstruktion nutzen. Und das hat seinen Grund: Selbst neu aufgelegte oder umgewidmete ETFs, die die neueste KI zur Aktienauswahl nutzen, bleiben hinter den breiteren Märkten zurück. Einige Beispiele: Der älteste ist der aktiv verwaltete AI Powered Equity ETF mit einem Volumen von 103,6 Millionen US-Dollar, der im bisherigen Jahresverlauf um …