Tecnotree, weltweit führend im Bereich digitale Plattformen und Dienstleistungen für 5G und cloudnative Technologien, gibt mit Stolz die Einführung des MTN D-Stack im Rahmen des Transformationsprogramms MTN Metamorphose mit Unterstützung von Tecnotree bekannt. Dieses bahnbrechende Projekt, das auf der Digital Suite von Tecnotree basiert, markiert einen wichtigen Meilenstein zur Erhöhung der MTN-Präsenz sowohl für Kunden als auch Unternehmen, da es eine neue Ära beispielloser digitaler Servicequalität einleitet.

Die Kundenerfahrung hat sich als wichtiges Unterscheidungsmerkmal für den Erfolg herauskristallisiert. Die durch den Tecnotree BSS Stack gestützte Metamorphose Initiative zielt darauf ab, jeden Teil des Geschäfts und der digitalen Prozesse von MTN mit Fokus auf die Kundenorientierung zu transformieren, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden und für die Zukunft gut gerüstet zu sein.

Tecnotree BSS Suite wird eine außergewöhnliche Transformation für MTN mit den Fähigkeiten ermöglichen, die mit dessen Zielen übereinstimmen und bessere Erlebnisse bieten, die zu einer höheren Kundenbindung führen. Entscheidende Aspekte, wie etwa ein einheitliches One-Customer-Datenmodell, werden die Grundlage für eine einheitliche konsolidierte Ansicht der Kundenbeziehungen für alle Geschäfts- und Produktzweige sowie Serviceleistungen bilden.

Die Lösung bietet die Fähigkeit, die Kunden bei digitalen und Unternehmensdiensten rückverfolgen zu können und liefert eine verbesserte 360-Grad-Ansicht aller Interaktionen. Die Catalog Driven Order Fulfilment für Produkte führt einen zentralen Digital Catalog, ein Order Management und Digital Customer Management System ein, um die Produkte mithilfe eines Auftragsabwicklungs-Mastersystems zu definieren und somit die Rückverfolgung von Aufträgen und die vollständige Transparenz für die Kunden zu ermöglichen. Die kataloggesteuerte Verwirklichung ihres Ausgangs-FTTX-Produkts versetzt die Kunden in die Lage, die Auftragsverfolgung von der Planung bis zum Abschluss durchzuführen und bietet die Fähigkeit, die Schlüsselkennzahlen (KPIs, Key Performance Indicator) zu messen, um die Kundenerfahrungen im Verlauf der gesamten Wertschöpfungskette tatsächlich weiter zu verbessern.

Die strategische Integration der modernen und skalierbaren Open-Source-Technologie von Tecnotree, die Open Digital Architecture (ODA) konform ist und durch das TM Forum mit dem Diamond Badge für Real-World Open APIs ausgezeichnet wurde, bietet die Basis für diese Transformation. Ihre Mikroservice-basierte Instrumentierung, die cloudnativen Anwendungen und hochgradig konfigurierbaren Designs und Vorlagenentwürfe sind einige der Elemente, die zusammenkommen, um die Service-Provider zu unterstützen und sie in echte digitale Service-Provider der Zukunft zu transformieren.

Shoyinka Shodunke, Chief Information Officer, MTN Nigeria, erklärte: "Bei Metamorphose handelt es sich nicht lediglich um eine Evolution sondern um einen revolutionären Entwicklungssprung, der unser Engagement zur Transformation und Förderung einer beispiellosen Kundenerfahrung widerspiegelt, um Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, die uns in die Lage versetzen, datengesteuerte Erkenntnisse zu nutzen und neue Umsatzmöglichkeiten freizusetzen. Ursprünglich von unserer BSS Transformation stammend, handelt es sich um eine lebendige Manifestation unserer Zielsetzung, um neu zu definieren, was es bedeutet, ein digitaler Service-Provider zu sein mit dem Potenzial, die größten und erfolgreichsten digitalen Plattformen zu erstellen."

Bukola Ajayi, General Manager Architecture Engineering, MTN Nigeria, erläuterte: "Die Transformation ist ein Prozess und eine Entdeckungsreise und bedeutet die Konzentration auf das Ziel der Transformation die für uns mit dem Kunden gleichzusetzen ist. Eine exzellente Kundenerfahrung eindeutig an erster Stelle bildet die Grundlage unseres Metamorphose Programms, von der Entdeckung bis hin zum Onboarding, zum Kauf, zur Bezahlung, Servicesicherung und Auftragstransparenz und nun bedeutet jeder Schritt das Versprechen einer ‚Wow'-Erfahrung. Hierbei handelt es sich lediglich um den Anfang wir sind bereits äußerst erfreut über das Ergebnis wir überschreiten Grenzen und stellen bei den Kundenerfahrungen neue Rekorde auf."

Ramaseshan Subramanian, Vice President Head of Global Delivery Operations, Tecnotree, erklärte: "Es erfüllt uns mit Stolz, mit diesem innovativen Programm in den Betrieb gehen zu können, das es ermöglichen wird, dass MTN und seine Kunden von den weitreichenden automatisierungsgesteuerten Lösungen profitieren. Der in Betrieb gesetzte D-Stack wird eine dynamische und verbesserte Benutzererfahrung mit einer erweiterten 360-Grad-Sicht auf den Kunden und Omnichannel Engagement ermöglichen. Unter Berücksichtigung der sich weiterentwickelnden Marktanforderungen wird die Umsetzung dazu beitragen, operative Exzellenz zu schaffen und branchenführende vernetzte Erfahrungen zu ermöglichen, um die Zukunft digitaler Serviceleistungen zu gestalten."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Player für das 5g-fähige, digitale Business Support System (BSS) mit KI/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist mit 59 offenen APIs die Nr. 1 in der "Open API Conformance"-Tabelle des TM Forum, ein Ergebnis unseres Strebens nach Exzellenz und der konsequenten Bereitstellung von differenzierten Erlebnissen und Dienstleistungen für CSPs und DSPs. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack umfasst die gesamte Bandbreite (Order-to-Cash) der Geschäftsabläufe sowie das Abonnementmanagement für die Telekommunikations- und andere digitale Dienstleistungsbranchen und bietet so Möglichkeiten jenseits der reinen Konnektivität. Tecnotree offeriert seinem Abonnentenstamm über die Plattform Tecnotree Moments auch Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze, um digital vernetzte Communities in den Bereichen Spiele, Gesundheit, Bildung, OTT und in anderen vertikalen Ökosystemen zu stärken. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq gelistet (TEM1V).

Weitere Informationen finden Sie unter www.tecnotree.com

