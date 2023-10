© Foto: Angela Piazza/Corpus Christi Caller-Times via AP/dpa



Um striktere Datenschutz-Auflagen der Europäischen Union zu umgehen, erwägt Tech-Milliardär Elon Musk, das Angebot des Kurznachrichtendienstes X in der Staatengemeinschaft einzustellen. Steht der Kurznachrichtendienst X - ehemals Twitter - in Europa vor dem Aus? Offenbar liebäugelt Elon Musk mit diesem Gedanken. Grund hierfür sind die strikteren Datenschutz-Auflagen der Europäischen Union, wie Business Insider berichtet. So verpflichtet der im August dieses Jahres in Kraft getretene "Digital Service Act" (DAS) große Online-Plattformen und andere Internetdienste dazu, illegale Inhalte wie Hassreden, irreführende Informationen und Falschmeldungen zeitnah zu löschen und ihre diesbezügliche …