Toronto, Ontario - (19. Oktober 2023) / IRW-Press / Resouro Strategic Metals Inc. (TSX-V: RSM) (FWB:BU9) ("Resouro" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Resouro und RBM Consultoria Mineral Eireli ("RBM") einen ersten Vertragszusatz ("erster Vertragszusatz") zur Beschleunigung der Earn-in-Vereinbarungen abgeschlossen haben, die in dem bereits gemeldeten verbindlichen Vertrag über den Erwerb von Mineralrechten und sonstige Vereinbarungen ("Tiros-Vertrag") zum Zweck des Erwerbs sämtlicher Beteiligungen am Seltenderd- und Titanprojekt Tiros aufgeführt sind ("Projekt"). Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und dem Erhalt aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, unter anderem der Genehmigung der TSX Venture Exchange ("TSXV").

Bestimmungen des Vertrags

Gemäß den Bestimmungen des ersten Vertragszusatzes ist festgelegt, dass RBM 100 % seiner ausgegebenen Aktien von TSPS, insgesamt 160.000 Aktien von Brazil Copper Pte Ltd (Singapore) ("BCS" oder "TSPS"), der beherrschenden Gesellschaft von Brazil Copper Mineraçao Ltda ("BCML" oder "TMEL"), an Resouro abtritt und überträgt. BCML ist der alleinige Eigentümer und Nutzungsberechtigte der Mineralrechte des Projekts, die entweder derzeit bestehen oder in der Zukunft im Interessensgebiet des Projekts, wie dieses in den Bestimmungen des Tiros-Vertrags definiert wurde, abgesteckt werden.

Resouro gibt 1.642.000 vollständig eingezahlte Aktien von Resouro ("Stammaktien") an RBM aus, die gemäß den Richtlinien der TSX und gemäß dem anwendbaren kanadischen Wertpapierrecht entsprechenden Haltefristen unterliegen, unter anderem einer Haltefrist von vier Monaten. Falls Resouro eine Notierung an der Australian Securities Exchange (ASX) erwirkt, kann eine von der ASX auferlegte Treuhandphase über die Stammaktien, die an RBM ausgegeben werden, verhängt werden.

Bei Abschluss der Abtretung aller von RBM gehaltenen TSPS-Aktien an Resouro und bei Ausgabe der Stammaktien an RBM wird das Earn-in abgeschlossen und Resouro wird Inhaber von 100 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von TSPS.

Als Gegenleistung für die Beschleunigung der Earn-in-Vereinbarung mit RBM:

a) erhält RBM 750.000 Performance-Warrants von Resouro, die bei Abschluss einer detaillierten Machbarkeitsstudie ("DMS") durch Resouro zu dem Projekt in Stammaktien umgewandelt werden können. Die Performance-Warrants werden sofort ausgegeben und unterliegen den entsprechenden Haltefristen gemäß den Richtlinien der TSXV und dem kanadischen Wertpapierrecht.

b) Rodrigo Mello ist berechtigt, sich am Optionsplan des Unternehmens zu beteiligen, und zwar proportional zu anderen Mitarbeitern der Managementgesellschaft.

c) Rodrigo Mello wird als Mitglied in das Board of Directors des Unternehmens berufen.

Kapitalbeteiligung an TMEL

Innerhalb von 14 Tagen nach der Unterzeichnung des ersten Vertragszusatzes wird TSPS eine Anzahl von Aktien, die 10 % (zehn Prozent) des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von TMEL entspricht, an RBM ausgeben. TSPS bleibt Inhaber von 90 % des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von TMEL.

Umfirmierungen von Gesellschaften

Im Tiros-Vertrag ist festgelegt, dass

a) Brazil Copper Pte Ltd (Singapore) ("BCS") seinen Firmennamen in Tiros StratMet Pte Singapore ("TSPS") ändert, und

b) Brazil Copper Mineraçao Ltda ("BCML") seinen Firmennamen in Tiros Minerais Estratégicos Ltds ("TMEL") ändert.

Diese Änderungen sind zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des ersten Vertragszusatzes noch im Gange.

Chris Eager, der CEO von Resouro, merkte dazu wie folgt an:

"Die Bohrungen und Testarbeiten von Resouro in Tiros ergaben hohe Gehalte von Seltenen Erden und Titandioxid, welche die enorme Größe und das Potenzial der Erzgehalte des Projekts weiter bekräftigen. Dies stimmte uns zuversichtlich, das Earn-in vorzuziehen. Wenn wir 90 % an Tiros halten, ist Resouro in einer stärkeren Position, um die geplante Notierung an der Australian Securities Exchange in Angriff zu nehmen.

Das Projekt Tiros

Das Projekt Tiros, das sich im Norden von Minas Gerais in Brasilien befindet, ist potenziell eine der weltweit größten und hochgradigsten noch unerschlossenen Titanlagerstätten, in der bei historischen Bohrungen auch schwere Seltene Erden identifiziert wurden. Das Projekt Tiros umfasst 25 Mineralkonzessionen mit insgesamt 477 km2 in Minas Gerais, einem der brasilianischen Bundesstaaten mit der am besten entwickelten Infrastruktur, 350 km von Belo Horizonte, der Hauptstadt des Bundesstaates, entfernt. Die Tiros-Konzessionen umfassen den vielversprechendsten Teil der höffigen Capacete-Formation und die Gebiete mit dem größten Explorationspotenzial.

Über das Unternehmen

Resouro ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Weiterentwicklung wirtschaftlicher Mineralprojekte in Brasilien konzentriert, einschließlich des Tiros-Projekts in Minas Gerais und des Goldprojekts Novo Mundo in Mato Grosso. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf seiner Website unter: https://resouro.com.

Für das Board of Directors,

Chris Eager, President & CEO

RESOURO GOLD INC.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:

Chris Eager, CEO

chris.eager@resouro.com

Für Investorenanfragen

nick@grovecorp.ca

416-642-1807

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Obwohl wir der Meinung sind, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Wir können keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge geben. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten übereinstimmen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada und weltweit; Bedingungen in der Branche, einschließlich staatlicher Regulierung und Umweltvorschriften; das Versäumnis, die Zustimmung von Branchenpartnern und anderen Dritten zu erhalten, falls und wann dies erforderlich ist, einschließlich des Erhalts der bedingten und endgültigen Genehmigung durch die TSXV; die Notwendigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von den Regulierungsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; mit der Bergbaubranche verbundene Haftungen; der Wettbewerb um u.a. qualifiziertes Personal und Lieferungen; falsche Einschätzungen des Wertes von Akquisitionen; geologische, technische, Verarbeitungs- und Transportprobleme; Änderungen der Steuergesetze und Incentive-Programme; das Versäumnis, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren; und die anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als erschöpfend angesehen werden sollte.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

