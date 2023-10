Die ins Auge gefasste Anlage würde jährlich etwa 1,2 Millionen Tonnen sauberes Ammoniak produzieren und dabei modernste Technologie zur CO2-Abscheidung und -Speicherung einsetzen.Wollerau - Die Proman-Gruppe und die Mitsubishi Corporation haben eine Absichtserklärung zum Bau einer besonders CO2-armen Ammoniakanlage in den USA unterzeichnet. Sie soll auf dem Proman-Firmengelände in Lake Charles im US-Bundesstaat Louisiana entstehen. Das Chemieunternehmen Proman mit Hauptsitz in Wollerau und die Mitsubishi Corporation wollen gemeinsam eine Ammoniakanlage "im Weltmassstab"...

