Moody's hat sich zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Chartis RiskTech100®-Jahresbericht gesichert, der umfassendsten Studie über die weltweit führenden Anbieter von Risiko- und Compliance-Technologie.

Das Top-Ranking ist eine Auszeichnung für die Unternehmensstrategie von Moody's, die darauf abzielt, eine 360-Grad-Sicht auf Risiken zu bieten, indem eine unübertroffene Kombination aus Daten, Analysen und Erkenntnissen über Lösungen bereitgestellt wird, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Moody's ist einzigartig positioniert, um diese Kundenbedürfnisse zu erfüllen, und bekennt sich zu Investitionen und Innovationen, um an der Spitze der Risikotechnologie zu bleiben.

"In einer komplexen Welt, in der Risiken zunehmend miteinander verbunden sind, streben unsere Kunden sowohl nach Wachstum als auch nach Widerstandsfähigkeit", so Stephen Tulenko, Präsident von Moody's Analytics. "Der Spitzenplatz in diesem renommierten Chartis-Ranking ist Ausdruck unseres innovativen Ansatzes, Kunden dabei zu helfen, Risiken zu verstehen, Herausforderungen zu bewältigen und Chancen zu nutzen."

Moody's hat nicht nur die höchste Gesamtposition erreicht, sondern wurde auch in 10 verschiedenen Kategorien ausgezeichnet:

Strategie

Funktionalität

Banken

Versicherungen

Klimarisiko

Finanzkriminalität Daten

Kreditdaten Großhandel

Kreditdaten Collateralized Loan Obligation (CLO)

Kreditrisiko für das Anlagebuch

Aktuell erwartete Kreditausfälle (CECL)

"Das Top-Ranking von Moody's ist ein Beleg für die Stärke und Führungsrolle des Unternehmens in der Risikotechnologie", erklärte Sidhartha Dash, Chief Researcher bei Chartis Research. "Die branchenführenden Daten und Analysen, die Breite der Risikoabdeckung und der Marktanteil sind der Grund für den anhaltenden Erfolg des Unternehmens. Moody's bietet nach wie vor marktführende integrierte Risikolösungen an, die Unternehmen in verschiedenen Sektoren von Finanzdienstleistungen über Versicherungen bis hin zu Unternehmen dabei helfen, mehrdimensionale Risiken zu erkennen und anzugehen."

Die Gewinner 2024 des Flagship -Reports von Chartis Research, der RiskTech100, wurden in einem fast einjährigen Prozess anhand von Anbieter-Briefings und Diskussionen mit Einkäufern und Endanwendern von Risikotechnologien ausgewählt. Die Forschungsleiter und leitenden Analysten von Chartis Research trafen dann die endgültigen Entscheidungen.

Chartis Research ist der führende Anbieter von Research und Analysen für den globalen Markt für Risikotechnologie. Ziel von Chartis Research ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Unternehmensleistung durch ein verbessertes Risikomanagement, Corporate Governance und Compliance zu steigern. Chartis ist bestrebt, seine Kunden dabei zu unterstützen, fundierte Technologie- und Geschäftsentscheidungen zu treffen, indem es eingehende Analysen und umsetzbare Ratschläge zu praktisch allen Aspekten der Risikotechnologie bietet.

Weitere Informationen über Moody's Innovation und Technologie finden Sie unter Moodys.com/Innovation.

ÜBER MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO) ist ein weltweit tätiger Anbieter von integrierten Risikobewertungen, der Organisationen, Unternehmen und Institutionen in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Daten, Analyselösungen und Erkenntnisse von Moody's helfen Entscheidungsträgern, Chancen zu erkennen und die Risiken von Geschäften mit anderen zu managen. Wir sind davon überzeugt, dass größere Transparenz, fundiertere Entscheidungen und ein fairer Zugang zu Informationen die Tür zu gemeinsamem Fortschritt öffnen. Moody's beschätigt rund 14.500 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern und verknüpft internationale Präsenz mit lokaler Expertise und mehr als einem Jahrhundert Erfahrung auf den Finanzmärkten. Erfahren Sie mehr unter moodys.com/about.

