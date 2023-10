Die Lösung hebt die Rechnungsstellung und Kundenerfahrung durch generative KI-Fähigkeiten, die das Kundenerlebnis im richtigen Maßstab personalisieren, auf eine neue Ebene

CSG (NASDAQ: CSGS) befähigt Unternehmen dazu, eine unvergessliche digitale Erfahrung sowohl für Kunden als auch für Firmen zu schaffen. Um Firmen dabei zu helfen, eine neue Ebene des Kundenvertrauens zu erreichen, führt CSG heute CSG Bill Explainer ein, eine KI-gestützte Lösung, die das Verständnis von Kundenrechnungen durch eine intuitive Rechnungserklärung verbessert. Der Bill Explainer wurde speziell konzipiert, um unangenehme Überraschungen im Zusammenhang mit Rechnungen vorherzusehen und zu vermeiden. Er zapft durch die Nutzung des Microsoft Azure OpenAI Service die Fähigkeiten der generativen KI an, um den Verbrauchern personalisierte Einblicke in ihre Rechnungen für Tausende von komplexen Abrechnungsszenarien zu geben. Durch die Anwendung von kontextorientierten natürlichen Sprachfähigkeiten erzeugt Bill Explainer proaktiv Mitteilungen, die den Kunden dabei helfen, problemlos die Änderungen in Ihrer Rechnung zu verstehen, so dass es zu keinen Überraschungen kommt. Gemeinsam mit Microsoft unterstützt die CSG Unternehmen dabei, das "Was" und das "Warum" von Rechnungsänderungen skalierbar abzurufen und personalisierte Erfahrungen zu schaffen, die die Verwirrung bei den Kunden verringern und die langfristige Kundenbindung erhöhen.

"Die Anrufe bei Callcentern schießen in die Höhe, wenn Kunden unerwartete Änderungen in ihrer Rechnung entdecken. Dies kann für Firmen eine große Herausforderung darstellen", sagte Eric Carrasquilla, President, Customer Engagement, CSG. "Unangenehme Überraschungen bei Rechnungen erhöhen Kosten, führen zu schlechten Gefühlen bei Kunden und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden abspringen. CSG Bill Explainer löst dieses Problem durch den Einsatz der branchenführenden generativen KI-Fähigkeiten von Microsoft für eine Vorhersage der Fragen der Kunden, bevor diese gestellt werden und für die proaktive Zerstreuung von Bedenken, damit die Kunden gar nicht beim Kunden-Support anrufen müssen."

Der CSG Bill Explainer versetzt Firmen in die Lage:

Eine hohe Anzahl von Anrufen durch eine verbesserte digitale Erfahrung zu vermeiden Verhindern Sie Anrufe im Zusammenhang mit Rechnungen durch rechtzeitige Benachrichtigungen und personalisierte, KI-gestützte Erläuterungen der Änderungen auf der Rechnung eines Kunden und deren Gründe, mit dem Ziel, die Kundenzufriedenheit zu steigern und die Callcenter-Kosten zu senken. Ausgabe über alle möglichen Geräte PC, Mobiltelefon oder Tablet Die Kunden haben eine nahtlose digitale Erfahrung, die unangenehmen Überraschungen mit Rechnungen ein Ende setzt.

Abrechnungsvorgänge zu automatisieren Nutzen Sie die Interaktion mit den Kunden besser, indem Sie die Datenerfassung und die Erkennung von Rechnungsänderungen automatisieren und für eine KI-gestützte, personalisierte Kommunikation sorgen, die die Kundenbindung und den Zahlungserfolg durch transparente Rechnungserläuterungen erhöht.

Sicher zu integrieren und zu skalieren - Verknüpfen Sie nahtlos Rechnungsbestände und konsolidieren Sie die Kommunikationskanäle, um, gestützt auf den Datenschutz und die Sicherheit des Azure OpenAI Service, Kosten zu senken.

"Diese Integration zwischen Microsoft und CSG bildet eine natürliche Erweiterung unserer engen Beziehungen für die zukünftige Bereitstellung innovativer Lösungen", sagte John Montgomery, CVP, AI Platform, Microsoft. "Durch die Nutzung der Fähigkeiten von Microsoft Azure OpenAI Service verschaffen wir Unternehmen die Möglichkeit, persönlichere Erfahrungen zu kreieren, die für den Aufbau tieferer, länger anhaltender Beziehungen sorgen. Gemeinsam helfen Microsoft und CSG Firmen dabei, Kundenerfahrungen zu bieten, die nicht nur Datensicherheits- und Datenschutzanforderungen von heute erfüllen, sondern auch die von morgen."

"CSG Bill Explainer nutzt die generative KI, um genau definierte Geschäftsziele zu erreichen. In diesem Fall hilft dies dem Kunden, kostspielige Interaktionen mit Mitarbeitern zu vermeiden, indem sie einen automatisierten Dienst in Anspruch nehmen", erklärte Keith Dawson, VP und Research Director of CX bei Ventana Research. "Dies bietet Unternehmen die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen und für Transparenz bei der Rechnungserstellung zu sorgen. Dadurch kann die Kundenbindung gestärkt werden, die Erfahrung von Mitarbeiter und Kunden werden verbessert und schließlich eröffnen sich neue Wege für mehr Umsatzwachstum."

Der CSG Bill Explainer verfolgt einen völlig neuartigen Ansatz für die Erläuterung von Kundenrechnungen, der es Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen ermöglicht, die Kosten für Callcenter zu senken, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Kundenbindung zu stärken. Mit der intelligenten generativen KI-Technologie und einer umfassenden Palette an Fähigkeiten wird Bill Explainer die Art und Weise revolutionieren, wie Firmen mit ihren Kunden interagieren und eine nahtlosere digitale Erfahrung bieten.

Für weitere Informationen über den CSG Bill Explainer und seine Fähigkeiten, besuchen Sie bitte www.csgi.com/products/bill-explainer-PR.

Über CSG

CSG unterstützt Unternehmen dabei, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Menschen und Unternehmen können so leichter mit den Diensten, die sie am meisten schätzen, in Kontakt treten, sie nutzen und dafür bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerlebnisse, Rechnungsstellung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Umsatz zu machen und etwas zu bewirken. Dank unserer SaaS-Lösungen können Unternehmer ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich dabei von unseren engagierten und innovativen CSG-Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützen lassen.

Wollen Sie mehr darüber erfahren, wie Sie zu einem Schrittmacher der Veränderung und bestimmenden Faktor in der Branche werden können, wie unsere mehr als 1.000 Kunden? Besuchen Sie csgi.com, um mehr zu erfahren.

