Berlin - Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat die Reaktion des Zentralrats der Muslime auf die Angriffe der Hamas auf Israel kritisiert. In ihrer Äußerung sei zwar der Terror verurteilt worden.



"Gleichzeitig war die Erklärung mit einem 'Aber' und dem unsäglichen Begriff der 'Gewaltspirale' versehen", sagte Schuster dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). Damit sei versucht worden, die Hamas-Gewalt zu relativieren. "Leider wird diese Täter-Opfer-Umkehr von einer ganzen Reihe muslimischer Verbände - nicht von allen - propagiert und eingesetzt", so Schuster.

