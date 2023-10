Netflix übertrifft Erwartungen - Analysten optimistisch, Aktienkurs steigt

Das dritte Quartal 2023 erwies sich als ein bemerkenswertes Kapitel für den Streaming-Giganten Netflix. Mit einem Anstieg von 8,8 Millionen neuen Abonnenten in nur drei Monaten, einer beispiellosen Leistung seit Beginn der COVID-19-Pandemie, konnte das Unternehmen die Erwartungen der Anleger übertreffen. Und während Netflix weiterhin die Unterhaltungsbranche beeindruckt, bahnt sich ein aufstrebender Stern in der Kryptowelt seinen Weg: Meme Kombat. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die beeindruckenden Leistungen von Netflix und erkunden die aufregenden Möglichkeiten, die Meme Kombat in der aufstrebenden Welt der Kryptowährungen bietet.

Netflix triumphiert mit beeindruckendem Wachstum und bullischen Prognosen

Die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 enthüllen die außergewöhnliche Leistung von Netflix. Der Streaming-Gigant verzeichnete einen Anstieg von 8,8 Millionen neuen Abonnenten in nur drei Monaten und übertraf damit sämtliche Erwartungen. Diese eindrucksvolle Entwicklung geht Hand in Hand mit dem "Paid-Sharing"-Modell, das den Markt in den USA, Großbritannien und Frankreich erschütterte und das Unternehmen dazu veranlasste, Preiserhöhungen anzukündigen, die seine Einnahmen weiter steigern sollen.

Netflix popping post-earnings



The streamer added 8.8 million subs in Q3 (vs. estimated 6.2 million), giving it 247 million global subscribers



The 'Suits' effect in full swing pic.twitter.com/Tv9cZjk2sA - Morning Brew (@MorningBrew) October 18, 2023

Analysten sind voller Zuversicht und haben Kursziele von bis zu 520 US-Dollar für die Netflix-Aktie festgelegt. Sie glauben, dass das Paid Sharing noch mehrere Quartale lang für Rückenwind sorgen wird. Diese Prognosen sind gestützt auf die Überzeugung, dass Netflix der Hauptnutznießer der Rationalisierung des Wettbewerbs im Direktwerbungssektor sein wird. Die Dominanz des Streaming-Riesen auf dem Markt bleibt ungebrochen, und die Zukunft sieht vielversprechend aus.

Netflix trotzt Streiks und gewinnt Millionen neuer Abonnenten

Trotz anhaltender Streiks in der Unterhaltungsbranche hat Netflix in den letzten drei Jahren beeindruckende Erfolge verzeichnet, darunter eine massive Zunahme der Abonnentenzahlen und einen Aktienanstieg von 16,2 %. Im dritten Quartal 2023 konnte Netflix 247 Millionen Abonnenten gewinnen. Dieser Zuwachs stellt den größten seit Beginn der COVID-19-Pandemie dar. Das geschickte Management der Investorenerwartungen und die weltweite Präsenz ermöglichten es Netflix, trotz der Branche-Streiks effizient weiterzumachen. Angesichts von Verzögerungen bei US-Originalproduktionen und der Konkurrenz, die ihre exklusiven Inhalte verliert, wird erwartet, dass Netflix vermehrt Lizenzen für erfolgreiche Shows erwirbt.

Netflix now has 247.15M subscribers globally. pic.twitter.com/hfLIb8YZ9X - What's on Netflix (@whatonnetflix) October 18, 2023

Die Fähigkeit von Netflix, Programme anderer Streaming-Dienste erfolgreich zu lizenzieren und in seine Bibliothek zu integrieren, wurde mit Erfolg gekrönt, wie die weltweit beliebte Live-Action-Adaption der Manga-Serie "One Piece" zeigt. Trotz einiger Herausforderungen bei der Wiederaufnahme der Produktion von Originalinhalten bleibt Netflix ein Vorreiter in der Streaming-Branche und beweist seine Anpassungsfähigkeit.

