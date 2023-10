Osnabrück (ots) -Terrorexperte: Israel hofft im Gaza-Dilemma auf eine Grenzöffnung durch ÄgyptenNeumann warnt vor humanitärer Katastrophe: "Das ist letztlich auch nicht im Interesse Israels"Osnabrück. Angesichts der möglicherweise bevorstehenden Bodenoffensive Israels im Gazastreifen sieht Terrorismusexperte Peter R. Neumann Ägypten in einer entscheidenden Rolle. "Ich glaube, Israel hofft darauf, dass Ägypten zumindest für kurze Zeit die Grenze aufmacht und die Palästinenser bei sich aufnimmt", sagte der Politikwissenschaftler der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Möglich sei das aber nur "mit dem Versprechen Israels, dass die Leute auch wieder zurückdürfen". Denn Ägypten fürchte, dass Israel, wenn die Palästinenser einmal in Ägypten sind, die Grenzen geschlossen halte.Bereits jetzt sei die Situation für die Menschen in Gaza schwierig, und sie würde durch eine Bodenoffensive noch schwieriger. Es drohe eine humanitäre Katastrophe. "Das ist letztlich auch nicht im Interesse Israels, da das die öffentliche Meinung gegen Israels beeinflussen könnte", erklärte Peter Neumann gegenüber der NOZ.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5630323