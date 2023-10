Das Palace Lantern-Design von FEELM gewann als Einweglösung vor Kurzem den International CMF Design Award.

Der Internationale CMF DESIGN AWARD ist die weltweit erste Auszeichnung, die sich ausschließlich auf Farbe, Material, Handwerkskunst und Muster (CMF) konzentriert. Diese Auszeichnung fördert die Philosophien des CMF-Designs und regt dazu an, über den innovativen, sozialen, humanistischen und kommerziellen Wert des CMF-Designs gemeinsam nachzudenken.

Die preisgekrönte Designleistung "Palace Lantern" von FEELM gehört zur FEELM Max-Serie und ist eine Fortsetzung des umweltfreundlichen Konzepts von FEELM Max, das auf dem Prinzip "Produkt als Verpackung" basiert. Diese Serie von Lösungen verwendet hauptsächlich erneuerbares Papiermaterial als Gehäuse. In den internen strukturellen Teilen werden zudem eine große Anzahl von PCR (Post-Consumer-Recycling) und Materialien auf biologischer Basis verwendet, um Kunststoffmaterialien zu ersetzen. Kunststoffe werden insgesamt um bis zu 60 und Kohlenstoffemissionen um etwa 52 bis zu 58 reduziert. Die gesamte Serie von Lösungen zeichnet sich durch ein Design aus, das Produkt und Verpackung integriert. Benutzer können es nach Gebrauch leicht auseinandernehmen, um die Batterieteile für das Recycling zu trennen.

Während die umweltfreundliche Lösung von Papierrohrprodukt Verpackung ein Highlight von FEELM Max ist, wird bei "Palace Lantern" auch die Kreativität im Design des Erscheinungsbilds fortgesetzt: Durch sanftes Drücken und Ziehen der Faltlinie an der Zerstäuberdüse kann diese leicht versteckt oder freigelegt werden, was sie hygienischer und sauberer macht. Nach der Verwendung des Produkts können Sie den Akku leicht abnehmen, indem Sie die untere Faltlinie abziehen.

FEELM hat bereits eine Vielzahl von Einweglösungen als umweltfreundliche und nachhaltige Konzepte umgesetzt. Die globale Einwegindustrie steht derzeit vor ernsthaften Umweltproblemen. Die Zunahme von Plastik, Batterien und anderem Abfall durch die Entsorgung von Produkten hat die Umweltverschmutzung in gewissem Maße verschärft. Als weltweit führendes Unternehmen in der Technologie für geschlossene Dampfsysteme hat FEELM im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung der globalen Einwegindustrie Produkte in der Branche eingeführt, die zukunftsorientierter sind.

Lange vor der weltweit ansteigenden Popularität von Einweg-Vapes begann FEELM mit der Entwicklung und Gestaltung von umweltfreundlichen Einwegprodukten. FEELM hat drei Hauptbereiche in den Blick genommen, um die Nachhaltigkeit zu verbessern: 1) den Ersatz von Kunststoffteilen durch umweltfreundliche und biologisch abbaubare Materialien, 2) die Reduzierung von unnötiger Verpackung und 3) die Demontage der Batterie. Mehrere Lösungen aus der umweltfreundlichen FEELM Max-Serie haben international Aufsehen erregt.

Neben der Auszeichnung der Palace Lantern-Serie mit dem International CMF Design Award hat auch die FEELM Max-Lösung, die ein umweltfreundliches Spiral- und Papierrohrdesign verwendet, im Jahr 2020 den Red Dot Award gewonnen. Diese Serie von Lösungen schaffte es ferner in die Red Dot Award-Auswahl der Jahre 2022 und 2023.

FEELM hat die oben genannten umweltfreundlichen Lösungen auf mehreren internationalen Vaping-Messen globalen Marken und Verbrauchern präsentiert.

