COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse' zu Autoversicherungen:

"Im Schnitt kostet ein Pkw-Sachschaden Versicherer mittlerweile rund 3700 Euro. Das sind gut acht Prozent mehr als im Vorjahr. Dazu kommen Lohnsteigerungen auch in der Assekuranz selbst. Auf welchen Preisaufschlag bei Kfz-Policen sich das für 2024 am Ende summiert, kann heute niemand genau sagen. Aber die Tendenz ist klar und auch wann sich eine Suche lohnt. Das sind die Wochen von Mitte Oktober bis Mitte November. Dann ist Wechselsaison, und Versicherer kämpfen um Marktanteile. Wer sparen will, sieht sich jetzt um."/ra/DP/he