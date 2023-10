MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Lage der Linken:

"Das Wagenknecht-Projekt nimmt Gestalt an. Am Montag wird die Linke-Politikerin den Verein "Bündnis Sahra Wagenknecht" vorstellen, die Parteigründung soll im Januar erfolgen. Für die Linke brechen mit dem Konkurrenzprojekt von Wagenknecht schwere Zeiten an. Es geht um das politische Überleben der jetzt schon im Sinkflug begriffenen Partei. Eine Spaltung wird wohl dazu führen, dass es für die Linke im Bundestag nicht mehr für eine eigene Fraktion reicht. Dann geht staatliche finanzielle Unterstützung verloren, Mitarbeiterjobs stehen auf dem Spiel. Will sich die Linke aus dieser dann existenzbedrohenden Lage befreien, muss sie mehr denn je zusammenstehen. Und Wagenknecht? Es ist fraglich, ob sie mit einer neuen Partei tatsächlich den in Umfragen prognostizierten Erfolg hat. Da viele von Wagenknechts politischen Positionen (etwa Migrationspolitik) denen der AfD ähneln, ist ihr jedenfalls zuzutrauen, dass sie der Rechtspartei Wasser abgraben und deren Höhenflug stoppen kann."