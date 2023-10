Berlin (ots/PRNewswire) -Die Mehrwertsteuer (Value-added tax - VAT) ist eine der schwierigeren steuerlichen Hürden, mit denen E-Commerce- und Online-Händler konfrontiert werden, wenn sie ihr Geschäft international ausbauen. Um die Belastung zu verringern und die Verwirrung dieses Systems zu beseitigen, wurde VAT Ai (www.vatai.com) eingeführt. VAT Ai ist eine hochmoderne SaaS-Software zur Mehrwertsteuer-Compliance, die von Branchenexperten und IT-Spezialisten entwickelt wurde, um die Komplexität der Mehrwertsteuervorschriften für Unternehmer zu vereinfachen. Diese neue Plattform reduziert den Arbeitsaufwand für Unternehmen, verbessert die Effizienz und senkt die Betriebskosten durch Systematisierung.Andreas Blass, Account Executive bei VAT Ai, unterstrich den innovativen Ansatz der Plattform im Bereich der Mehrwertsteuer-Compliance und betonte die entscheidende Rolle des menschlichen Fachwissens, um einen reibungslosen und präzisen Ausfüllprozess der Mehrwertsteuer zu gewährleisten. "Das Aufkommen von ChatGPT hat zu bedeutenden Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz geführt. Allerdings bleibt die Rolle des Menschen bei der Mehrwertsteuer-Compliance unverzichtbar", sagte Andreas. "Was VAT Ai so innovativ macht, ist die Kombination aus menschlichem Know-how und KI. Wir nutzen die Berufserfahrung lokaler Experten, um die Mehrwertsteuer-Compliance zu optimieren. Aufgaben, die ursprünglich 3-5 Tage manuelle Bearbeitung erforderten, können nun mit Hilfe der KI-Technologie in nur 3-5 Minuten effizient und präzise erledigt werden."Eine Mehrwertsteuer ist eine Verbrauchssteuer, die auf Waren und Dienstleistungen in jeder Phase der Lieferkette erhoben wird. Der Endverbraucher schuldet letztendlich die Mehrwertsteuer beim Kauf, aber die Unternehmen müssen die Steuer von ihren Kunden erheben und an die lokale Regierung abführen. Online-Händler, die Waren oder Dienstleistungen an Kunden in anderen Ländern verkaufen, müssen sich in diesen Ländern für die Mehrwertsteuer anmelden und eine Mehrwertsteuernummer erhalten. Damit soll sichergestellt werden, dass sie die Mehrwertsteuervorschriften des Landes vollständig einhalten.VAT Ai hat einen Schmerzpunkt im internationalen Mehrwertsteuersystem für E-Commerce-Verkäufer erkannt und wurde deshalb entwickelt, um Fachleuten zu helfen, die über die Komplexität der lokalen Mehrwertsteuergesetze in verschiedenen Regionen der Welt verwirrt sind. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Steuerexperten mit regionalspezifischen Kenntnissen ermöglicht VAT Ai ein klares Verständnis der unterschiedlichen Mehrwertsteuervorschriften. Dank dieses Verständnisses vor Ort und intelligenter Software sind Unternehmen außerhalb der Region oder des Landes, in dem sie geschäftlich tätig sind, durch die Hilfe von VAT Ai bei der Mehrwertsteuerregistrierung und -ausfüllung mit den lokalen Mehrwertsteuergesetzen konform.Kenntnisse des Mehrwertsteuerrechts sind für die Arbeit im internationalen E-Commerce unerlässlich. Die Umgehung oder Unkenntnis der lokalen Mehrwertsteuergesetze kann zur Schließung eines Online-Shops oder zur Forderung von Strafzahlungen führen. Wenn Unternehmen die Mehrwertsteuerregistrierung von VAT Ai nutzen, können sie sich in diesen komplexen Gesetzen zurechtfinden, da VAT Ai sie bei der Verfolgung des Registierungsschwellenwerts zur Bestimmung der Besteuerung und der Berechnung der Besteuerung nach den spezifischen Steuersätzen eines Landes unterstützt. VAT Ai bietet auch Einblicke in lokale Ausnahmen in der Mehrwertsteuergesetzgebung und erinnert Unternehmen an Fristen und daran, wie sie sich im Voraus auf neue Richtlinien vorbereiten können.Im Wesentlichen müssen sich die Unternehmen nicht mehr um das Verständnis der Mehrwertsteuergesetze kümmern, denn VAT Ai übernimmt diese Aufgabe für sie. Die One-Stop-Plattform begleitet Unternehmen von der Mehrwertsteuerregistrierung bis zur Einreichung ihrer Mehrwertsteuererklärungen. Diese Automatisierung verbessert die Produktivität der Unternehmen und entlastet Inhaber und Manager, so dass sie sich auf ihre Kerntätigkeiten konzentrieren können.Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.vatai.com.Informationen zu VAT AiVAT Ai (www.vatai.com) wird von einem dynamischen internationalen Team entwickelt, das sich aus Mehrwertsteuerfachleuten, IT-Experten, Geschäftsentwicklern und Kundenberatern zusammensetzt. Das Team verfügt über eine Fülle von Kenntnissen und Erfahrungen und ist bestrebt, seinen Kunden erstklassige Lösungen und Unterstützung zu bieten. Mit einem tiefgreifenden Verständnis des europäischen Marktes und der Fähigkeit, auf unterschiedliche Bedürfnisse einzugehen, ist das Team bereit, außergewöhnlichen Service zu bieten.info@vatai.comKontakt:info@vatai.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=oqxmMskxsc4View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/grenzuberschreitende-besteuerung-leicht-gemacht-fortschrittliche-saas-losung-vat-ai-hilft-online--und-e-commerce-unternehmen-301962834.htmlOriginal-Content von: VAT Ai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172291/5630333