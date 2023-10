DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

CHEMIE - Die deutsche Chemie-Industrie hat sich mit einem dramatischen Appell an die Bundesregierung gewandt. Die Branche fordert die Ampel-Koalition vor der Sitzung des Koalitionsausschusses an diesem Freitag eindringlich auf, einen vergünstigten Industrie-Strompreis einzuführen. "Die Stromkosten sind hierzulande drei- bis viermal so hoch wie in den USA und fast doppelt so hoch wie in Frankreich. So verliert unsere chemische Industrie jeden Tag an Wettbewerbsfähigkeit", sagte Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI). "Die Deindustrialisierung hat in Deutschland bereits begonnen", fügte er hinzu. (Augsburger Allgemeine)

FEUERWERK - Die Bundestagsfraktion der Grünen will Städten und Gemeinden mehr Möglichkeiten zur Einschränkung von Silvesterfeuerwerken geben. Das ergibt sich aus einem Positionspapier, das von den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Konstantin von Notz und Julia Verlinden, dem Gesundheitsexperten Armin Grau sowie dem Obmann der Fraktion im Innenausschuss, Marcel Emmerich, unterzeichnet wurde. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

KRIEGE - Die Häufung von Konflikten in der Welt beunruhigt den deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er plädiert im Interview für eine neue Sicherheitspolitik und warnt davor, Staaten mit anderem Wertegerüst zu verprellen. (Handelsblatt)

