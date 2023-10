News von Trading-Treff.de 15000 Punkte gaben DAX etwas Halt, doch der Wall Street Sinkflug am Abend bringt neue Tiefs zum Freitag den 20.10.2023 mit sich. DAX hält die 15000 erst einmal, doch wie lange? Das Hauptaugenmerk in der Tagesanalyse zum 18.10.2023 war der Bereich um 15.250 Punkte, denn dort schlossen wir nun bereits zwei Tage in dieser Woche und hatten Intraday immer wieder entsprechende Gegenbewegungen gesehen: Es gelang kein Ausbruch auf ...

