Die aktuell längste Serie: Barrick Gold mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 9.71%) - die längste Serie dieses Jahr: Uniqa 14 Tage (Performance: 7.77%). Tagesgewinner war am Donnerstag Netflix mit 16,05% auf 401,77 (436% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 11,23% - es war der 2. Tagessieg 2023, Rang 29 im dad.at trending) vor SAP mit 5,07% auf 127,28 (208% Vol.; 1W 1,31%) und Merck KGaA mit 3,09% auf 150,05 (255% Vol.; 1W -3,35%). Die Tagesverlierer: Wirecard mit -20,87% auf 0,02 (59% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -25,00%), Tesla mit -9,30% auf 220,11 (127% Vol.; 1W -14,97%), Baidu mit -5,97% auf 107,86 (162% Vol.; 1W -15,81%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (75177,56 Mio.), Netflix (22558,92) und Apple ...

