Solange der Nahostkonflikt brodelt und eine Eskalation befürchtet werden muss, wird der Franken als sicherer Hafen gefragt bleiben.Frankfurt - Der Euro hat am Freitagmorgen etwas schwächer tendiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0577 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Derweil hat der Franken gegenüber dem Euro und dem Dollar angezogen. Das Währungspaar USD/CHF kostet aktuell 0,8921 nach 0,8930 am Vorabend. Derweil wird EUR/CHF zu 0,9438 Franken gehandelt nach 0,9451 am Donnerstagabend.

