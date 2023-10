Unterbewertete Aktien mit Wachstumspotenzial gesucht? In der unübersichtlichen Welt der Aktienmärkte verstecken sich manchmal wahre Schätze, die von vielen Anlegern übersehen werden. PayPal Holdings (WKN: A14R7U) und Cardinal Health (WKN: 880206) könnten zwei dieser versteckten Juwelen sein, die in den kommenden Jahren über Wachstumspotenzial verfügen. Obwohl diese beiden Unternehmen in unterschiedlichen Branchen tätig sind, haben sie eines gemeinsam: Sie könnten unterbewertet sein. Werfen wir heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...