CITI erhöht Ziel Flatexdegiro auf 10,75 (10) EUR - NeutralCITI senkt Sartorius-Ziel auf 340 (375) EUR - Buy BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 191 (183) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 2900 (2860) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,50 (4,40) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 92 (93) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 1340 (1740) P - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 15 (20) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 167 (168) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 1500 (1800) PENCE - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 122 (128) CHF - 'BUY'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 1750 (2400) PENCE - ...

