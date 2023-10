FRANKFURT (dpa-AFX) - Solarwerte stehen am Freitagmorgen unter Druck. Grund sind schwache Umsätze des US-Unternehmens Solaredge im dritten Quartal und pessimistische Signale für das vierte Quartal. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie bei hohen Umsätzen um 23 Prozent ab. In Mitleidenschaft gerieten auch SMA Solar und Enphase Energy mit deutlichen Verlusten bei regem Handel.

Jefferies-Experte Constantin Hesse äußerte sich in einer ersten Reaktion auf die schlechten Nachrichten vom Hauptwettbewerber von SMA vorsichtig. Die Nordhessen hätten mit ihrer jüngsten Prognoseerhöhung hervorragende Ergebnisse für das dritte Quartal signalisiert, so Hesse. Zu verdanken sei dies vor allem dem Bereich der Photovoltaik-Kraftwerke, der SMA in eine bessere Lage bringe als die Wettbewerber.

Die Kommentare von Solaredge zum vierten Quartal - auch wenn sie sich auf Umsätze bezogen - würden allerdings Fragen aufwerfen hinsichtlich der Auftragsdynamik von SMA, so Hesse weiter. Letztlich könnten die Erwartungen an 2024 etwas unter Druck geraten./ag/jha/

DE000A0DJ6J9, US29355A1079, US83417M1045