Berlin/Unterföhring (ots) -Hochrangige Gäste. Gute Gespräche. Klare Signale. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie rund 200 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft trafen sich am Donnerstagabend zum aktuellen Austausch im Hauptstadtbüro der Seven.One Entertainment Group. ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzender Bert Habets und Sven Pietsch, Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group, begrüßten zum bald einjährigen Bestehen der Inhouse-Nachrichtenredaktion der Mediengruppe ProSiebenSat.1 am Potsdamer Platz in Berlin unter anderen auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), FDP-Fraktionschef Christian Dürr und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).Bert Habets, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer ProSiebenSat.1 Media SE: "Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Menschen fundierte Informationen nachfragen und auf diese angewiesen sind. Fakten sind das wichtigste Mittel gegen Populismus, Desinformation und Fake-News. Und die gilt es im Schulterschluss mit allen Medien, die für unabhängigen Journalismus stehen, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Für uns als Mediengruppe ProSiebenSat.1 ist dieser Auftrag maßgeblich und alternativlos."Sven Pietsch, Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group: "Verständlicher und wertungsfreier Qualitätsjournalismus, das ist der Anspruch von :newstime. Unsere Nachrichten sind seit bald einem Jahr eine verlässliche Informationsquelle, auf allen Plattformen der Seven.One Entertainment Group. Das ist und bleibt unser Credo, das wir mit Herzblut und journalistischer Expertise Tag für Tag verfolgen.":newstime - die aktuellen Nachrichten täglich auf den Sendern und Plattformen der Seven.One Entertainment Group.