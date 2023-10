© Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler



Zum Ende der Handelswoche ringt der Deutsche Aktienindex erneut mit der 15.000-Punkte-Marke. Fed-Chef Jerome Powell konnte die Märkte mit seiner Rede nicht nachhaltig beruhigen."Im Moment sieht es so aus, als würde der DAX die fünfte Woche in Serie im Minus beenden. Eine noch längere Verlustserie von sechs negativen Wochen am Stück gab es zuletzt 2011", kommentiert Finanzanalyst Thomas Altmann in seinem morgendlichen Ausblick. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat den Finanzmärkten die Möglichkeit einer Erhöhung des Leitzinses signalisiert. Er äußerte am Donnerstag in New York, dass unter gewissen Umständen eine Anpassung der Geldpolitik notwendig sein könnte. Die …