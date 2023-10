Der Spezialist für Imobilien-Projektentwicklungen im US Multi Family Market investiert in Salem, Massachusetts 100 Mio. USD für seinen aktuellen Publikums-AIF "The Residences on Canal Street" in Salem, Massachusetts, rund 25 Meilen nordwestlich von Boston, wurfe vom geschlossenen Publikums-AIF BVT Residential USA 17 über eine Mehrheitsbeteiligung an einer Projektentwicklungsgesellschaft (Joint-Venture) erstanden. Die Apartmentanlage ist als Ensemble ...

