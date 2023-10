Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal liefert derzeit noch keine guten Schlagzeilen. Die Kursverluste wachsen sich massiv aus. Am Donnerstag ging es für den US-Dienstleister im Finanzsektor um -2,2 % nach unten. Die Notierungen sind damit klar auf dem Weg dazu, neue Negativrekorde aufzustellen. Die Kurse sinken zudem nun auf die Untergrenze bei ca. 50 Euro zu, so die aktuelle charttechnische Sorge für den Titel. PayPal hat dabei an den Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...