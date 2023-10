Hannover (ots) -Die Welt steht vor großen Herausforderungen im Bereich des Klimawandels und der Umweltverschmutzung. Das Thema E-Mobilität und Carsharing sind Bestandteile vieler politischer und öffentlicher Debatten. Steigendes Umweltbewusstsein und der Nachhaltigkeitsgedanke bringen auch viele deutsche AutofahrerInnen vor einen Perspektivenwechsel - Stichwort: Mobilitätswende. Das Marktforschungsinstitut Statista hat im Auftrag von Vergölst ein Stimmungsbild der deutschen AutofahrerInnen erfragt.Elektrofahrzeuge gewinnen bei den deutschen AutofahrerInnen immer mehr an Bedeutung. Bereits 470.559 Elektroautos waren per Ende 2022 in Deutschland zugelassen und diese Anzahl steigt kontinuierlich an. So wurden im Mai 2023 knapp 47% mehr Elektrofahrzeuge zugelassen als im Vorjahresmonat.In einer Studie von Statista gibt jede/r zweite der 1.000 befragten PKW-BesitzerInnen an, sich gut vorstellen zu können, ein Elektroauto zu kaufen. Es gibt jedoch Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Altersgruppen. Männer und jüngere Personen tendieren eher dazu, einen Elektrowagen zu kaufen. Zudem steigt die Bereitschaft zum Kauf mit dem Haushaltsnettoeinkommen. Der einzige Haken daran, sind nach wie vor die hohen Anschaffungskosten, geben mehr als 60% der Befragten an, die sich nicht für ein E-Auto entscheiden würden. Auch das mancherorts fehlende Ladenetz und die teilweise geringe Reichweite sprechen gegen einen Kauf eines E-Autos.Für die Hälfte der Befragten, die sich für ein E-Auto entscheiden würden, zählen die Themen Umwelt- und Kostenaspekte für den Kauf eines Elektroautos. Elektroautos sind bekannt dafür, weniger oder sogar keine direkten Emissionen während der Fahrt zu erzeugen. Dieses Argument sowie geringere Betriebskosten durch günstigeren Strom als Benzin oder Diesel finden mehr als 50% überzeugend. Auch niedrige laufende Kosten durch Steuervergünstigungen werden von fast jedem zweiten Befragten als attraktiv angegeben.Doch auch ohne den Kauf eines Elektrofahrzeuges, sind sich die Befragten zum Thema Klimaschutz einig: Fast jede/r PKW-BesitzerIn nutzt bereits Möglichkeiten, um das Autofahren klimafreundlicher zu gestalten, achtet auf spritsparendes Fahren (60%) und vor allem darauf, mehrere kleinere Besorgungswege zu kombinieren.Pressekontakt:Marcel SchasseTeamleiter Content & Kommunikation DACHBüttnerstr. 25, 30165 Hannovermarcel.schasse@vergoelst.deOriginal-Content von: Vergölst GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63105/5630480