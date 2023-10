Tampa Bay, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, gibt die Ergebnisse seines Phishing-Berichts für das dritte Quartal 2023 bekannt. Sie beinhalten die am häufigsten angeklickten E-Mail-Themen in Phishing-Tests und spiegeln die Verwendung von geschäftsbezogenen HR-Nachrichten sowie beliebten saisonbezogenen Nachrichten wider, die das Interesse der Mitarbeiter wecken und ihren Arbeitstag beeinflussen können.In den letzten beiden Quartalen war ein stetiger Trend zu beobachten, dass Cyberkriminelle E-Mail-Themen aus der Personalabteilung verwenden, darunter Änderungen der Kleiderordnung, Schulungs- und Urlaubsmitteilungen. Diese E-Mails sind sehr effektiv, da sie eine Person zu einer Reaktion veranlassen können, bevor sie über die Legitimität der E-Mail nachdenken kann.Vier der fünf häufigsten Feiertags-E-Mails bezogen sich auf Halloween und Herbstthemen, die als Köder verwendet werden, um ahnungslose Endnutzer zu überzeugen. Darüber hinaus spiegelt der Bericht den anhaltenden Trend zur Verwendung von IT- und Online-Service-Benachrichtigungen sowie steuerbezogenen E-Mail-Themen wider.Mehr erfahren Sie hier: https://ots.de/lKKv4NPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5630468