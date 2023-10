Am deutschen Aktienmarkt dürfte der DAX am Freitag weiter um die 15.000-Punkte-Marke kämpfen, während die Unsicherheiten im Nahen Osten die Anleger weiterhin in Atem halten. Zudem sorgen schwache Vorgaben aus den USA und Asien für Abgabedruck. Zum Handelsstart wird der deutsche Leitindex rund 0,7 Prozent schwächer bei 14.937 Zähler taxiert. 1. Die US-Börsen verzeichnen Kursverluste Als Belastung erwiesen ...

