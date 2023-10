NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Beim französischen Kosmetikkonzern sei das vergangene Quartal weitestgehend im Rahmen der Erwartungen verlaufen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zusammen mit den Marktanteilsgewinnen in allen Bereichen abseits des Geschäfts mit Touristen sollte dies die Aktie stützen. Angesichts der bereits im Vergleich zu Wettbewerbern hohen Bewertung sieht die Expertin für das Papier allerdings nur wenig Spielraum für einen weiteren Kursanstieg./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 22:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

