Nestle: Wachstum trotz Umsatzrückgang

Pünktlich zur Mittagszeit in Europa veröffentlichte das Schweizer Lebensmittelunternehmen seine Konzernergebnisse für das 3. Quartal in 2023.



Der Lebensmittelhersteller hält seine Wachstumsprognosen für das Kalenderjahr aufrecht. Der Konzern rechnet konkret mit einem Umsatzwachstum zwischen 7 % bis 8 %, und einer operativen Ergebnismarge von 17 % - 17,5 %. Insgesamt konnten im dritten Quartal Umsätze in Höhe von 68,8 Milliarden CHF generiert werden. Weltweit hat der Lebensmittelhersteller seine Preise inflationsbedingt um 8,4 % anpassen müssen. Belastend wirken die anhaltenden Kapazitätsengpässe. Zusätzlich beklagt der Lebensmittelgigant Lieferengpässe für Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmitteln. So hat auch beispielsweise das französische Mineralwasser Perrier derzeit Lieferprobleme.



Das organische Wachstum ist dabei breit verteilt, und so betonte der CEO nochmals die weitläufige Diversifikation des Portfolios. In den Industrieländern betrug das Wachstum 6,9 %. Dahin gegen konnte auf Märkten in Entwicklungsländern ein Wachstum von 9 % verzeichnet werden.









Quelle: HSBC